Azarenka komt sneller dan verwacht uit zwangerschapsverlof en wil Wimbledon spelen

Brussel - Voormalig nummer één van de wereld Victoria Azarenka maakt vroeger dan verwacht haar comeback op het tennisveld na haar zwangerschap. Dat kondigde ze maandag zelf aan op Twitter. De 27-jarige Wit-Russische wil er staan op Wimbledon, dat op 3 juli van start gaat.

“Ik heb goed nieuws. Mijn trainingen gaan goed en ik voel me klaar voor competitie”, schreef Azarenka op Twitter. “Leo (haar zoontje, nvdr.) zei dat hij Wimbledon wil zien. De komende dagen maak ik mijn programma op, want ik wil voor Wimbledon nog een grastoernooi spelen.”

In tegenstelling tot Maria Sharapova, die een dopingschorsing achter de rug heeft, mag Azarenka als ex-nummer één zo goed als zeker zijn van een wildcard. Door haar tennispauze wegens zwangerschap is ze naar nummer 969 op de WTA-ranglijst teruggevallen.

Azarenka geraakte in 2011 en 2012 tot in de halve finales in Wimbledon. Haar grootste successen tot nu toe zijn haar twee titels in de Australian Open in 2012 en 2013.