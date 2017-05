Céline Dion brengt haar grootste hit en raakt daarmee gevoelige snaar

'Titanic' dateert uit 1997 en dus ook 'My Heart Will Go On', de megahit van Céline Dion en soundtrack van de cultfilm. Om die mijlpaal te vieren, bracht de Canadese superster een versie van het lied op de Billboard Music Awards die haast niemand in de zaal en online onbewogen liet.

Céline Dion stond alleen op het podium in het midden van de zaal onder een enorme kroonluchter toen ze 'My Heart Will Go On' bracht, terwijl er achter haar beelden werden geprojecteerd van de film 'Titanic'. Toen de laatste noten weerklonken, barstte de zaal in een oorverdovend appalus en staande ovatie uit. Gastheer en -vrouw Ludacris en Vanessa Hudgens werden er zelfs eventjes sprakeloos van.

Zelfs twintig jaar na datum raakt de hitsong nog steeds een gevoelige snaar. Dat was het geval bij het publiek tijdens de awarduitreiking, maar evenzeer bij heel wat mensen die de show voor de tv of online volgden. De vele reacties op Twitter logen er dan ook niet om. Zelfs Kate Perry stuurde een tweet de wereld in.

I can never not cry when I hear My Heart Will Go On. #CelineDion #BBMAs pic.twitter.com/U5i5oDaGiW — Kamrun (@kamrunnesa) 22 mei 2017

#BBMAs @celinedion just gave me chills! What a voice! — Tone Hollywood (@Hollywoodspeaks) 22 mei 2017

OMG @celinedion I HAVe always lived for you PLS BEAT YOUR CHEST AT THE END OF THIS PERFORMANXE #BBMAs — KATY PERRY (@katyperry) 22 mei 2017