Celebs Enkele sterren lijken kledingstuk thuis te zijn vergeten op rode loper Billboard Awards

In Las Vegas werden de Billboard Music Awards 2017 uitgereikt en dus verscheen het kruim van de muziekwereld op de rode loper. Naar goede gewoonte vielen er wel wat bijzondere outfits te spotten, of net het gebrek daaraan. Zo bracht Rita Ora een eerbetoon aan Cher, maar leek het een beetje alsof ze haar broek thuis was vergeten en hetzelfde geldt voor Halsey die opdook in enkel haar beha als bovenstuk. Grote winnaar van de avond was Drake, hij ging met een recordaantal van 13 awards naar huis.