Herdenking brand Innovation: 251 mensen stierven 50 jaar geleden in grootste brandramp in naoorlogs België

Brussel - Maandag is het precies 50 jaar geleden dat een brand een enorme ravage aanrichtte in het grootwarenhuis L’Innovation in de Nieuwstraat, in het centrum van Brussel. De ramp kostte het leven aan 251 mensen en 62 mensen raakten gewond. De brand veroorzaakte een trauma in ons land waar iedereen erg meeleefde met de slachtoffers en hun nabestaanden, maar ze leidde daarnaast ook tot de eerste wettelijke maatregelen om brand te voorkomen in publieke ruimtes.

Om 11.00 uur zal er een plechtige hulde gebracht worden aan het herdenkingsmonument op het kerkhof in Evere. Na de plechtigheid op het kerkhof zullen er een aantal toespraken worden gehouden in de evenementenhal Docks Dome in Brussel.

Blijven we nog even stilstaan bij de film van de gebeurtenissen op die 22ste mei 1967. Omstreeks 13.20 uur sloeg een verkoopster op de kinderafdeling van de Innovation in het hart van Brussel alarm. Ze had een brandgeur opgevangen uit een voorraadkamer met kinderkleding. Om 13.27 u weerklonk een sirene in het gebouw, maar vele bezoekers dachten dat het het signaal was voor het aflopen van de middagpauze van het personeel. Om 13.34 uur werd de brandweer gebeld. Meteen spoedden zich de eerste brandweerwagens naar de Nieuwstraat.

De vlammen, de hitte en de rook verspreiden zich zeer vlug over de hele eerste verdieping en reiken al vlug tot het restaurant op de derde verdieping waar nog een 200 personen hun middagmaal aan het verorberen zijn. Vele mensen raken bedwelmd door de rook, anderen rennen naar de - zeldzame - nooduitgangen. Velen springen uit de vensters of van het dak om aan de vlammen te ontkomen en storten neer op straat.

De vlammen bereiken het dak van het gebouw, een ontwerp van de gerenommeerde architect Victor Horta. Plots explodeert de koepel en die ontploffing creëert een aanzuigeffect waardoor het gebouw, ontdaan van zijn stutten, in duigen valt.

De brand blijft zich uitbreiden, terwijl de brandweerlui alle moeite van de wereld hebben om hun voertuigen in de smalle Nieuwstraat gemanoeuvreerd te krijgen. Als enkele vaten stookolie in brand vliegen, breidt het vuur zelfs uit naar aangrenzende winkelpanden.

De brandweerlui krijgen de brand pas onder controle bij het vallen van de nacht. Koning Boudewijn en premier Paul Vanden Boeynants komen de plaats van de ramp bezoeken. Er wordt een dag van nationale rouw afgekondigd. Dit is een nationale tragedie.

‘s Anderendaags af begint het zware werk om de slachtoffers die vaak helemaal verkoold zijn, te identificeren. Op 30 mei is er een rouwdienst in de basiliek van Koekelberg die door het vorstenpaar en de hoogste autoriteiten van het land wordt bijgewoond, gevolgd door een begrafenisplechtigheid op het kerkhof van Brussel in Evere.

Dan begint de zoektocht naar de oorzaak van de brand. In de kranten wordt gespeculeerd op misdadig opzet. Er waren namelijk dreigbrieven gestuurd naar het warenhuis, omdat het een “Amerikaanse week” had georganiseerd. En jongeren waren al in de buurt van het warenhuis komen protesteren tegen de oorlog in Vietnam. Het parket zoekt de daders dan ook in linkse kringen.

Toch zal het nooit tot een proces komen. De speurtocht van het parket levert niets op. En al worden er grove nalatigheden vastgesteld op het vlak van de veiligheid, in 1970 eindigt het onderzoek zonder resultaat.

De verzekeringsmaatschappijen betalen schadevergoedingen uit aan nabestaanden en drie jaar later gaat de Inno weer open. Maar tegen die tijd zijn wel nieuwe maatregelen in het parlement goedgekeurd die de brandveiligheid op openbare plekken moeten verhogen.