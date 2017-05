Sam Gooris openhartig over zijn relatie met Kelly: “De Kama Sutra? Dat is het bisnummer voor ons!”

YouTuber Bert DC lanceert elke zondag een nieuwe vlogcast waarin hij Bekende Vlamingen interviewt. Deze week was Sam Gooris aan de beurt. De twee hadden het over zijn zangcarrière, de Pfaffs en natuurlijk ook zijn vrouw Kelly Pfaff. “Er staat niets in de Kama Sutra wat ik niet kan!”, aldus de bekende zanger.

Sam ontmoette zijn vrouw Kelly naar eigen zeggen tijdens het tv-programma “Sterrenslag”. “Ze gaf me een kus en ik was verkocht”, zegt Sam hierover. Ondertussen zijn de twee al 17 jaar getrouwd. “Kelly is dan ook mijn beste vriendin, mijn alles. Als je in mijn gsm zou zoeken naar ‘Kelly’ zou je haar niet vinden. In mijn gsm staat ze als ‘mijn alles’.

Tussen de lakens

Huwelijkstrouw is het allerbelangrijkste voor de Vlaamse zanger. “Ik ben getrouwd met mijn vierde liefje en daar ben ik trots op. Ik ben ook blij dat Kelly niet met jan en alleman heeft gelebberd. Als mijn vrouw met een ander zou kussen, is het gedaan. En omgekeerd ook. Maar ik vertrouw haar blindelings. Die mag van mij 14 dagen met Brad Pitt op een appartement zitten, ik weet dat ze daar niets zal uitgespookt hebben.”

Ook tussen de lakens is de passie na al die jaren huwelijkstrouw nog steeds niet verdwenen. Op de vraag of hij dan ook vertrouwd is met de Kama Sutra antwoordt SammekeGooris bevestigend. “De Kama Sutra? Dat is het bisnummer voor ons. Er staat niets in de Kama Sutra wat ik niet kan!”

Aangevallen met een katapult

Sam onthult in het gesprek met Bert DC ook nog waarom hij sinds de geboorte van zijn dochter Shania (16) niet meer opgetreden heeft voor studenten. “Ik ben bespuugd geweest door studenten, ze hebben bier over mij gegooid, ik was een verzopen kieken. Ze verkochten mij ook klappen. Er is zelf eens politie bij moeten komen. Met een katapult hebben ze me aangevallen. Ik weet nog dat ik toen dacht: “Amai, en dat worden onze rechters, dokters en advocaten later.”

Bekijk hieronder het volledige interview met Sam Gooris: