“Wat een broddelwerk, die boskaart”

Het is te hopen dat Joke Schauvliege niet al te groen uitsloeg, bij de demarche van haar minister-president Geert Bourgeois, of ze zouden haar op een van die luchtfoto’s nog voor een zonevreemd bos gehouden hebben. Wat een broddelwerk was me dat, die boskaart. Heel Vlaanderen bleek op de gekste plekken doorspekt met stukjes bos. Heel Vlaanderen stond dan ook op stelten. Vooral Limburg betaalde de prijs voor het feit dat we al eens graag een boom laten staan.

Met de slagzin ‘Wat we zelf doen, doen we beter’ klopte Vlaanderen zich destijds op de borst, dat zij de dingen beter zou doen dan de logge Belgische constructie. Met dit bos-debacle wordt het lijstje van voorbeelden dat die slagzin naar de papiermand verwijst, weer maar eens langer. Deze hele aanpak lijkt trouwens niet meer dan een zwendel in perceptie: even vanuit de lucht kijken waar bomen bij elkaar staan en dat dan tot bos herdopen. Zo is het makkelijk om 12.500 hectaren bos bij te creëren. Makkelijk én onzin; je kan immers pas spreken van een bos, als er sprake is van een aaneengesloten gebied van enige omvang. Misschien kan de Vlaamse regering eens te rade gaan bij Ignace Schops van Regionaal Landschap Kempen en Maasland? Mede dankzij deze internationaal onderscheiden pionier, kan Limburg bogen op de grootste en mooiste bossen van Vlaanderen.

Intussen verdwijnt er weiland, dat net zo noodzakelijk is voor onze luchtkwaliteit, blijft het moeilijk om het Vlaamse wonen te verdichten en blijft groen in de stad te zeldzaam. Je mag er gif op innemen dat de intussen ingetrokken boskaart, de aanleiding zal zijn tot een massale kaalslag in Vlaanderen. Door de gecreëerde rechtsonzekerheid zullen goedmenende Vlamingen massaal de bomen rooien, die vandaag hun vrije bouwgronden sieren. Deze bouwgronden, die in afwachting dat de kinderen gaan bouwen of dat een bedrijf uit gaat breiden, vandaag bijkomende groene longblaasjes vormen, zullen herschapen worden in kale, desolate kavels. Als je weet dat er 65.000 hectaren van dit soort ‘zonevreemde bossen’ zijn, kan u zich een beeld vormen van de mogelijke impact. Hoe denkt de Vlaamse Regering dit probleem, dat ze zelf veroorzaakt heeft, aan te pakken? Is de regering Bourgeois zich überhaupt bewust van dit probleem?

De slagzin ‘Wat we zelf doen, doen we beter’ wordt toegedicht aan de eerste minister-president van Vlaanderen, Gaston Geens (CD&V, toen CVP). In werkelijkheid heeft Geens die woorden echter nooit gebruikt. Wat hij zei was: ‘Wij zullen moeten bewijzen, dat wij wat we zelf doen, beter doen’. Profetische woorden.