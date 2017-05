Waarom mag Demir geen gastvrouw zijn voor de first lady’s? Er moet een andere verklaring zijn dan de “andere verplichtingen”

Niet staatssecretaris Zuhal Demir, maar Amélie Derbaudrenghien, de partner van eerste minister Charles Michel, zal de gastvrouw zijn van de partners van staatshoofden en regeringsleiders die donderdag in Brussel moeten zijn voor een NAVO-top. Daar wordt deze keer met meer dan gewone belangstelling naar uitgekeken omdat Melania Trump, de mooie echtgenote van de omstreden Amerikaanse president, erbij zal zijn. Net zoals Emine Erdogan, de echtgenote van de ook al omstreden Turkse president Recep Erdogan. En Brigitte Macron, de echtgenote van de niet omstreden Franse president Emmanuel Macron, maar wel omdat zij heel wat ouder is dan hem.

Zuhal Demir dan wel Amélie Derbaudrenghien, we nemen aan dat u daar niet echt wakker van ligt. Amélie Derbaudrenghien lijkt zelfs logisch. First lady ontvangt first ladies. Gelijken onder elkaar. En toch. Eerst was gezegd en geschreven dat Zuhal Demir als gastvrouw zou optreden bij het bezoek van al die dames aan het Museum voor Schone Kunsten. En ook dat was logisch, want Zuhal Demir heeft als staatssecretaris de voogdij over de federale musea. Maar gisteren liet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ineens weten dat het niet Zuhal Demir zal zijn, maar wel Amélie Derbaudrenghien. “Omdat er bij de voorbereiding van programma’s wel altijd iets wijzigt. En omdat Zuhal Demir ook nog andere verplichtingen heeft zoals een bezoek aan de Special Olympics. Gelooft u dit? Eerlijk gezegd, wij niet. Er moet een andere verklaring zijn. We zien drie mogelijkheden.

Een eerste is dat Charles Michel vond dat zijn partner Amélie Derbaudrenghien de eer moet hebben om de buitenlandse first ladies te ontvangen. Want zij is de Belgische first lady. Het kan, maar is niet waarschijnlijk. Charles Michel en Amélie Derbaudrenghien doen er alles aan om privéleven maximaal af te schermen. Waarom zou dat nu anders zijn?

Een tweede mogelijkheid is dat de CD&V het Zuhal Demir niet gunt om in de schijnwerpers te staan en aan de premier heeft gevraagd om een oplossing uit te werken. Sinds Zuhal Demir uithaalde naar “moslimpartij” CD&V, is het gewapende vrede tussen Demir en CD&V-voorzitter Wouter Beke.

De derde mogelijkheid is dat vanuit Turkije er aangedrongen werd op een vervanging van Zuhal Demir. Omdat zij van origine een Turks-Koerdische is en de Turkse pers haar zelfs een terrorist noemt. Als Zuhal Demir er niet is, dan kunnen er ook geen foto’s genomen worden van haar samen met Emine Erdogan. Voorkomen is beter dan genezen. Mocht dit het geval zijn, dan is dit meer dan betreurenswaardig.