Kris en zus Veerle voor het eerst in 33 jaar samen op het podium

In Bobbejaanland was het zondag Broer- en Zusdag, een nieuwe feestdag die radiozender Joe in het leven geroepen heeft. Daarbij dook een opvallend duo op: Kris Wauters van Clouseau en zijn zus Veerle. Ooit was zij bijna de frontvrouw van Clouseau geworden, en niet Koen. En zondag stond Veerle na al die jaren nog eens op het podium met broer Kris om een pakkend nummer te brengen.

Veerle Wauters stond in 1984 mee aan de wieg van Clouseau. “Wij repeteerden op vrijdagavond altijd met een paar vrienden, samen met Koen en Kris. Gaandeweg is zo Clouseau gegroeid, maar toen was ik er al niet meer bij.” Op de vraag wie van haar broers ze de leukste vindt, antwoordt Veerle gevat: “Ik vind ze alle vier even leuk.”

Veerle is na haar korte carrière als zangeres vroedvrouw geworden en staat nu na dertig jaar nog eens op de planken met haar broer Kris. Samen brachten ze een emotionele versie van het nummer “Onvoorwaardelijk wij”, een lied over de broederliefde tussen Koen en Kris.

Foto: BERT DE DEKEN