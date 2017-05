Jonge Belgen grijpen naast WK-kwalificatie na nederlaag tegen Polen

De Belgische volleybalvrouwen onder twintig jaar zijn er zondag op het WK-kwalificatietoernooi in het Poolse Wieliczka niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK in Mexico. Een zege was daarvoor nodig tegen Polen, maar de Belgen verloren met 3-1. De setstanden waren 25-17, 28-30, 25-13 en 25-17.

Eerder won de selectie van Fien Callens met 3-0 van Bulgarije en 3-2 van Duitsland. De Belgen speelden zondag om de groepszege en de kwalificatie tegen Polen, dat zowel Duitsland als Bulgarije met 3-0 had verslagen. Uiteindelijk moesten de Belgen tevreden zijn met de tweede plaats, Polen mag als winnaar naar het WK in Mexico.

Het kwalificatietoernooi in Polen viel midden in de voorbereiding van de Yellow Tigers voor hun WK-kwalificatietoernooi in eigen land en daardoor miste Callens een pak sterkhouders.

Speelden voor België: Van Avermaet, Coppin, De Paepe, Kindt, Stragier, Vleminckx, libero De Tant. Kwamen in: Devos, Maertens, De Donder, D’Hondt, Rampelberg.