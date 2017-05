Riemst - Dieter Weber, een Duits bioloog die verbonden is aan de Vrije Universiteit Brussel, doet in heel Europa onderzoek naar de ‘nyphargus’. Dat zijn minuscule kreeftjes die in ondergrondse, donkere holen, spelonken en grotten leven. Afgelopen weekend ging hij op zoek in de mergelgroeven van Riemst.

“Ik weet niet of we in deze oude groeven de nyphargus zullen vinden”, zegt Dieter Weber, terwijl we honderden meters diep afdalen in de Grote Berg onder Zussen. Toch lijkt hij hoopvol want ...