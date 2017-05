“Er bestaat geen kind dat niet goed genoeg is”

Hasselt / Bilzen -

Tienjarig voetballertje ‘niet goed genoeg’ voor Bilzense jeugdploeg, titelde onze krant afgelopen zaterdag. Het artikel lokte tal van reacties uit, vol verontwaardiging maar ook met een gevoel van herkenning. Ze zijn met velen, de ouders die ontgoocheld moeten vaststellen dat hun kind geen Debruyne of Hazard zal worden. Voor de clubs is het geen sinecure om de boodschap over te brengen.