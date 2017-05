Afscheid in mineur voor Brian Lynch: “Limburg United gaat gouden tijden tegemoet”

Limburg United is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van de play-offs. In het derde en beslissende duel gingen de Limburgers onderuit tegen Brussels. Voor coach Brian Lynch en sleutelspeler Hans Vanwijn betekende het een afscheid in mineur. “Het zat er niet in vandaag”, aldus Vanwijn.

Limburg United begon erg sterk en ging rusten met een 46-53 voorsprong. Ook op het einde van het derde kwart had de ploeg van Lynch nog een voorsprong, maar die smolt als sneeuw voor de zon in het laatste kwart. Limburg United maakte nog maar 12 punten, terwijl Brussels er 30 binnenhaalde. Dankzij de 95-83 overwinning mag Brussels het in de halve finale van de play-offs opnemen tegen Antwerp.

Zowel coach Lynch als speler Vanwijn waren het eens in hun analyse van de wedstrijd. “We beginnen sterk, maar aan het eind zakten we helemaal weg”, klinkt het in koor. Erg jammer, want voor zowel Lynch als Vanwijn was het de laatste wedstrijd bij Limburg United. “Ik wens de club heel veel succes. Ze hebben een goede coach, een goede staf. Ze gaan gouden tijden tegemoet”, aldus de afscheidnemende coach.