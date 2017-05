REACTIES. Jungels: “Hier winnen voor deze renners is ongelooflijk”

Bob Jungels bezorgde Quick-Step Floors zondag de vijfde ritzege in de honderdste Ronde van Italië, zijn grootste overwinning tot dusver. “Hier winnen voor deze renners is voor mij ongelooflijk”, aldus de Luxemburger. Ondertussen staat Tom Dumoulin weer een dag dichter bij de eindzege in de Giro.

Jungels probeerde op de slotklim weg te rijden van zijn concurrenten, maar moest het in de straten van Bergamo uiteindelijk afmaken in een spurt met twaalf. “Ik wist dat ik goeie benen had, want ik voelde me goed tijdens het klimmen. Ook op de laatste beklimming. Ik probeerde weg te rijden, maar de klim duurde iets langer dan ik had gedacht”, vertelde Jungels meteen na zijn overwinning.

“In de afdaling zat ik in goeie positie, perfect om de sprint aan te gaan. Ik zat in het wiel van Pozzovivo en zette op het juiste moment mijn spurt in. Dit is de eerste keer dat ik een spurt win in een koers als deze. Een rit winnen in de Giro, voor deze renners, dat is ongelooflijk. Het is niet gemakkelijk om te realiseren wat ik net heb gedaan.”

Voor Jungels, die 24 is, is dit de grootste overwinning uit zijn jonge carrière én zijn eerste zege van dit seizoen, waarin hij eerder wel al het jongerenklassement van Tirreno-Adriatico als primus beëindigde. In het jongerenklassement van deze Ronde van Italië heeft hij nu een voorsprong van 2’25” op de Brit Adam Yates en 2’51” op de Italiaan Davide Formolo.

Tom Dumoulin: “Het was een goede dag voor ons”

Foto: BELGA

Tom Dumoulin staat opnieuw een dag dichter bij mogelijke eindwinst in de Giro. De Nederlandse rozetruidrager sprak zondag na afloop van de vijftiende etappe van een goeie dag voor hem en zijn team.

Ook Dumoulin was onder de indruk van de hoge snelheden die tijdens de volledige vijftiende etappe van deze honderdste Ronde van Italië werden gehaald. “Het was een zware dag, met erg hoge gemiddeldes. Veel ploegen waren niet blij met de vroege vlucht en bleven maar aanvallen. Pas 110 kilometer voor de finish reed de echte vlucht weg. Echt gek.”

Omdat Orica-Scott veel werk opknapte in een poging de etappe te winnen, beleefde Dumoulins ploeg Sunweb een behoorlijk probleemloze dag. “De finale was wel heel zwaar, er kwamen veel aanvallen. Maar we bleven kalm. Zo werd het een goeie dag voor ons.” In de stand heeft Dumoulin nu 2’41” voor op Nairo Quintana, 3’21” op Thibaut Pinot en 3’40” op Vincenzo Nibali.