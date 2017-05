Preud’homme heeft beslissing over toekomst genomen

Michel Preud’homme weet al of hij al dan niet doorgaat als trainer van Club Brugge. Dat zei hij op de persconferentie na afloop van de gewonnen topper tegen AA Gent. Morgen zit hij samen met CEO Vincent Mannaert om het voorbije seizoen te evalueren en dan zal Club Brugge de beslissing van Preud’homme bekendmaken.

De verwachting is dat Preud’homme tegen AA Gent zijn laatste match als trainer van Club Brugge gecoacht heeft, maar dat weigerde hij ook na de wedstrijd nog te bevestigen. “Er zijn afspraken gemaakt met Club Brugge en daar wil ik mee aan houden”, vertelde hij. “Morgen geef ik eerst de spelers hun programma, daarna ga ik met het bestuur samenzitten om het voorbije seizoen te evalueren. Dan pas zullen we communiceren over mijn beslissing.” De beslissing zal sowieso komende week gecommuniceerd worden, maar of dat meteen maandag of later op de week zal zijn is nog niet duidelijk.

Preud’homme deed alleszins zijn uiterste best om alle speculatie over zijn laatste match voor Club naar de prullenmand te verwijzen. Dat zijn slotwoord voor de pers, met een bespreking van de resultaten van Club Brugge onder zijn bewind, wel verdacht veel op een afscheid leek? “Nee, dat was gewoon de balans van de afgelopen drie jaar die ik opmaakte”, aldus Preud’homme. “Op het einde van het seizoen maak je een balans, dat hoort zo.” Dat zijn ereronde, waarbij hij het publiek ging danken, ook wel verdacht veel op een afscheid leek? “Ik heb hen een laatste keer bedankt voor hun steun. Zoals ik elk seizoen doe. De voorbije vier seizoenen heb ik hier telkens een ereronde gelopen, weet je.” Over één ding wilde Preud’homme wel een tipje van de sluier lichten: of hij al in zijn hoofd had wat hij ging doen. “Dat weet ik al, ja.” Maar de nieuwsgierigheid van de voetbalfan zal nog heel even op de proef gesteld moeten worden.