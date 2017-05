Zo adembenemend mooi en modieus kan ballet zijn

Het wereldberoemde gezelschap New York City Ballet pakt uit met een heel mooie teaser voor het nieuwe balletseizoen. De dansers in de film zien er fantastisch uit en dragen outfits van verschillende gekende ontwerpers.

Voor hun nieuwe campagne liet the New York City Ballet fotograaf en regisseur Bon Duke een heel knappe kortfilm maken. De dansers in de video dragen Dries Van Noten, Chloé, Calvin Klein, Stella Mc Cartney, Helmut Lang, Rick Owens en Maison Margiela.

"Het idee achter het filmpje is heel simpel. Ik wilde het gevoel weergeven waarmee het publiek de zaal verlaat na het zien van een performance van New York City Ballet. Een voorstelling prikkelt al je zintuigen en blijft hangen, net als dit filmpje", legt de regisseur uit.