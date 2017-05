Chauffeur rijdt woning binnen terwijl bewoners liggen te slapen: “We wonen hier nog maar drie weken”

Beveren-Waas - Een chauffeur is zondagochtend met zijn auto in de gevel van een huis in de Willem van Doornyckstraat in Haasdonk gereden. De ravage in de woning is enorm. Het huis werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De bewoners, Tim en Lena, zijn er het hart van in. “Alles stond klaar voor onze housewarming.”

Tim en Lena lagen zondagochtend nog in bed toen ze rond 7 uur een zware klap hoorden. Een automobilist was tegen de zijgevel van hun huis gereden. Hij was door de muur gegaan en stond in de woonkamer. “De zetel die tegen de muur stond, was helemaal naar de andere kant van de kamer gekatapulteerd. Gelukkig zat er op dat moment niemand in.”De zetel die tegen de muur stond, was helemaal naar de andere kant van de kamer gekatapulteerd. Gelukkig zat er op dat moment niemand in.”

Foto: bfs

De schade aan de woning is groot. “We wonen hier nog maar pas drie weken”, vertellen Tim en Lena. “Al onze centen hadden we in het verbouwen van onze woning gestoken. In de woonkamer hadden we ingebouwde kasten en overal stond nieuw meubilair. Dat is allemaal vernield. Er zitten ook grote scheuren in alle muren.”

Net zondag had het jonge koppel een housewarming gepland, een feest om hun verhuizing naar hun nieuwe woonst te vieren. “We hadden iedereen om 11 uur uitgenodigd voor een brunch. Alles stond klaar en de tafel was al gedekt.”

De brandweer kwam ter plaats om puin te ruim en om het huis te stabiliseren. Maar Tim en Lena kunnen voorlopig niet in hun woning verblijven. Er wordt naar een vervangwoning voor hen gezocht.

Foto: bfs

Foto: bfs