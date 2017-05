Stad Genk wordt bekroond voor inzet op vlak van fertiliteit

Genk - De stad Genk wordt als eerste stad in Vlaanderen door Kinderwens vzw bekroond voor haar inzet op het vlak van fertiliteit. Vlaams minister van Welzijn en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V) en Kinderwens vzw reikten zondag de ster voor ‘fertiliTIJD’ uit aan burgemeester Wim Dries (CD&V) en Genkse het Huis van het Kind, omdat ze “tijd uitreiken voor fertiliteit”, aldus Kinderwens vzw.

Eén op de zes koppels in Vlaanderen lijdt aan ‘ongewilde kinderloosheid’. “Om aan de stress en de basisvragen van wensouders te voldoen, wil Kinderwens Vlaanderen zich zoveel mogelijk inbedden binnen de lokale besturen”, aldus professor Lode Godderis, medeoprichter van Kinderwens Vlaanderen. “Sinds vorig jaar zitten we hier in het Huis van het Kind in Genk en die samenwerking verloopt heel goed.”

Omdat het Genkse Huis van het Kind niet alleen ouders, maar ook wensouders welkom heet in haar werking en het belangrijk vindt om met wensouders te kunnen praten over alle aspecten die bij vruchtbaarheidsproblemen komen kijken, moet de Genkse werking volgens Kinderwens vzw “bekroond worden”. Dat deed het zondag door de ster voor de ‘fertiliTIJD’ uit te reiken aan de Genkse werking.

Minister Vandeurzen vindt het naar eigen zeggen “belangrijk dat het Genkse Huis van het Kind het thema bespreekbaar heeft gemaakt buiten de ziekenhuisomgeving”. “Het Huis van het Kind in Genk is daarom een model voor heel Vlaanderen”, aldus nog minister Vandeurzen.