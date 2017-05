In de nacht van zaterdag op zondag is een Belgisch voertuig in Maastricht over de kop geslagen en tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen.

Het ongeval gebeurde vlak voor 1 uur in de buurt van de Kennedybrug. De man was met zijn auto door de middenberm gereden, vloog over de kop en kwam op de andere weghelft tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De brandweer werd opgeroepen omdat de man mogelijk bekneld zat. Dit bleek niet het geval. De bestuurder bleef ongedeerd.