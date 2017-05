Voetballer (17) loopt meerdere breuken op na aanval door broer van tegenstander

Een voetbalspeler is zaterdag tijdens een wedstrijd in Herseaux in Moeskroen aangevallen door een toeschouwer. Het 17-jarige slachtoffer moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De dader, een Fransman, zal moeten verschijnen voor de Franse gerechtelijke autoriteiten, zo laat het parket van Doornik en Bergen zondag weten.