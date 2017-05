Privéparking twee maanden onbereikbaar

Genk - De bewoners van de residenties Stijn Streuvels en Guido Gezelle zijn er niet over te spreken dat ze ruim twee maanden lang hun parkeergarages niet kunnen gebruiken. Dat is het gevolg van renovatiewerken in de Molenstraat. Het gaat in totaal om 64 ondergrondse en twaalf bovengrondse garages.

De Molenstraat wordt volledig heringericht. Zowel het wegdek als de stoepen verdwijnen tijdelijk en er worden nieuwe in de plaats gelegd. De aannemer stuurde alle omwonenden een brief met daarin de uitleg over de werkzaamheden en wat tijdelijk de gevolgen kunnen zijn. “We begrijpen best dat de Molenstraat vernieuwd moet worden”, zegt voormalig schepen Valère Willems, die door de buurt tot woordvoerder gepromoveerd werd. “En dat daardoor bij momenten de toegang tot onze parkeerplaatsen is afgesloten. Wat we niet snappen, is dat hierdoor onze parkeerplaatsen vanaf komende week tot eind juli voortdurend onbereikbaar blijven. Dat is meer dan twee maanden. Wij mogen toch niet het slachtoffer zijn van de renovatie van de Molenstraat?”

Uitharden

Volgens Willems wonen in beide residenties vooral senioren: “Heel wat van hen zijn moeilijk te been. Ze kunnen onmogelijk hun wagen vijfhonderd meter verder gaan parkeren. Ja, de stad heeft ons wel een brief bezorgd die we achter de voorruit mogen leggen om gratis te parkeren op openbare parkeerplaatsen. Maar die liggen allemaal veel te ver uit de buurt.”

De werkleiders van aannemer Casters gaven vrijdag tekst en uitleg. “Dit heeft te maken met de uitharding van de mortel”, klinkt het. “Die heeft zeker 28 dagen nodig.”

Ook schepen van Openbare Werken Ali Caglar (CD&V) kwam ter plekke om de grieven van de bewoners te aanhoren. “We proberen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen”, zegt Caglar. “We gaan het daar dinsdag in het schepencollege over hebben.”

Wat die oplossingen kunnen zijn, is nog niet duidelijk. De buurt suggereert dat de bewoners gedurende de werken vrij kunnen parkeren op de parkings van Shopping 1 of 2, of op de parking aan de Molenvijver.