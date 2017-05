Stukje van Zuivelmarkt moet alweer worden opgebroken

Hasselt - De kasseistenen ter hoogte van de snoepwinkel op de Hasseltse Zuivelmarkt zijn nog maar net gelegd en moeten weer worden opgebroken. “Ik wil de stroom- en gastoevoer van mijn winkel en het bovenliggende appartement scheiden”, zegt eigenaar Jos Gennez. “Toen hier nog een werf voor de deur lag, heb ik meteen Infrax gebeld, maar die wilden toen niet komen. Ze komen op 12 juni en breken dan alles weer op.”

Eerst lag de snoepwinkel niet eens in de werfzone van de Zuivelmarkt. Maar dan breidde de stad de zone uit tot voorbij de Badderijstraat en werd ook dat gedeelte netjes vernieuwd. Jos Gennez, eigenaar van het pand, kreeg plots een werf voor de deur.

“Beneden is een snoepwinkel en het appartement erboven wordt apart verhuurd. En dus is het logisch dat stroom- en gastoevoer, en rekening, gescheiden worden. Daarom vroeg ik aan Infrax om die werken uit te voeren. Dat werd afgesproken voor 12 en 13 juni. Voor mij geen probleem gezien ons pand toch buiten de werfzone lag. Tot de plannen plots wijzigden en voor de winkel een enorm gat gegraven werd. Ik belde zelf naar Infrax om te zeggen dat alles openlag en stelde voor dat ze sneller zouden komen, kwestie van geen dubbel werk te doen. Maar ik kreeg te horen dat de mensen aan het bureau geen invloed hebben op de agenda van de onderaannemer. En dus bleef alles zoals het was. Dit snap ik echt niet. Gelukkig vallen de werken nog gelijk met de sluitingsdag van de snoepwinkel, anders hadden die mensen nog eens een verliesdag.”

Vergunning

“We begrijpen dat dit voor mijnheer Gennez vreemd kan overkomen, maar er zijn twee redenen waarom die werken hier niet samen uitgevoerd werden”, legt woordvoerder Bjorn Verdoodt van Infrax uit. “Sowieso zijn er twee aparte vergunningen in het spel: het heraanleggen van de hele Zuivelmarkt is een groot infrastructuurwerk in opdracht van de stad. Voor de persoonlijke aanvraag voor aparte rioleringaansluitingen voor twee woningen is een aparte persoonsgebonden vergunning van de stad nodig. En heel belangrijk: in het deel van de Zuivelmarkt waar de snoepwinkel gelegen is heeft Infrax alleen aan het aardgasnet gewerkt. Alleen in het bredere deel van de Zuivelmarkt werd onverwacht een stuk van de riolering vernieuwd. Het is helaas dus niet zo simpel.”