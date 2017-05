Dan toch overlast op laatste fuif praesesverkiezingen: “Smet op de voorbije vijf weken”

Diepenbeek - “Een valse noot.” Zo noemen de Diepenbeekse burgemeester Patrick Hermans (PUUR) en buurtbewoner Patrick Surinx de laatste avond van de praesesverkiezingen. Donderdagnacht vond op de campus de allerlaatste fuif plaats, die van Miezerik. Liefst 4.000 studenten daagden op. Ze zorgden voor een geweldige sfeer, maar ook voor lawaai dat tot in Godsheide mensen naar de politie deed bellen. Een smet op de voor de rest bijzonder rustig verlopen vijf feestweken.

Vijf weken lang duurden de praesesverkiezingen, en vijf weken lang leek alles perfect te verlopen. “Samen met de scholen , de feestbegeleiders en het gemeentebestuur hebben we ervoor kunnen zorgen dat alles bijzonder goed verliep”, zegt korpschef Philip Pirard. “Wij hebben niet alleen op het evenemententerrein gecontroleerd, maar ook in de omgeving. Aan het einde van de verkiezingen stellen we vast dat de afgesproken regels goed werden nageleefd. Tien meldingen van geluidsoverlast werden gecontroleerd, negen personen kregen een onmiddellijke inning voor het niet-correct gebruikt van de fietsverlichting, drie personen werden betrapt op wildplassen, één persoon onder invloed van alcohol werd door onze diensten meegenomen en drie bestuurders waren onder invloed.”

Alleen op de slotavond ging het fout. “Eigenlijk kunnen we niemand veel verwijten”, zegt burgemeester Patrick Hermans. “Met 4.000 feestvierders waren zowel de tent als het terrein propvol. De limiet voor elektronisch versterkte muziek stond op 95 decibel, en dat is perfect gerespecteerd. Maar toen alle studenten keihard gingen meezingen, steeg de meter tot 110 decibel. En zelfs toen om 2 uur ’s nachts de muziek compleet werd stopgezet, zijn de studenten nog een tijdlang blijven zingen. Ook toen waren er pieken tot 105 decibel.”

Voetbalstadion

“Een voetbalstadion, zo luid klonk het”, zegt Patrick Surinx namens de buren. “Tegen deze aantallen studenten zijn zes feestbegeleiders niet opgewassen. Bovendien merkten we voor de fuif al dat er veel meer auto’s dan anders in de buurt parkeerden, het bewijs dat er weer studenten van elders in Diepenbeek kwamen fuiven. En die kennen de afspraken hier niet. Heel spijtig dat dit weer ten koste van de Diepenbeekse studenten moet gaan.”

“We gaan het kind niet met het badwater weggooien”, besluit Hermans. “Deze praesesverkiezingen waren de beste in jaren. Maar op de evaluatie gaan we zeker bekijken hoe we de sisser op het einde nog kunnen vermijden.”