“We moeten iets doen om op langere termijn te overleven”

Steeds meer boeren verkopen hun aardappelen, appelen of peren rechtstreeks aan de klant. Het is een antwoord op de aanhoudende crisis in de sector, met steeds kleinere winstmarges voor de landbouwer zelf. Een delegatie van 24 Limburgse land- en tuinbouwers trok afgelopen week naar het Engelse graafschap Kent om daar met eigen ogen te zien hoe de Britten - een voorbeeld op het vlak van klantgericht boeren - het aanpakken.

U las het afgelopen week nog in deze krant: door de vorst van de afgelopen weken wordt 2017 een rampjaar voor de fruitboeren. En 2016 was door het stormweer al dramatisch. Ook elders in de landbouwsector ...