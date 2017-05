Onbekenden beschieten woning en steken wagen buren in brand

In de Neerhoefstraat Berendrecht is zondagochtend een aanslag op een woning gepleegd. Er werden ook twee wagens in brand gestoken.

Onbekenden schoten verschillende keren op een woning. De politie vond achteraf 14 kogelhulzen. Ze stichtten ook brand aan de auto van de buren van de geviseerde woning.

De daders vluchtten weg met een auto. Die werd uitgebrand achtergelaten aan de oprit van de A12. Het gaat om een felgroene Ford met Nederlandse nummerplaten.

De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak.

Foto: sare

Drugsmilieu

Het is niet de eerste keer dat er door gangsters geschoten wordt in Antwerpse woonwijken. In februari en maart werden er onder andere in de Antwerpse wijk Dam achttien kogels afgevuurd op een woning. Ook op twee huizen in Borgerhout en Sint-Job-in-‘t-Goor werden toen aanslagen gepleegd.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de schietpartijen te situeren in het drugsmilieu. Volgens gerechtelijke bronnen zouden ze als waarschuwing gelden.