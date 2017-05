Vliegtuig en bestelwagen botsen op luchthaven: acht gewonden

Acht mensen zijn zaterdag gewond geraakt toen een passagiersvliegtuig in botsing kwam met een bestelwagen, op de internationale luchthaven van Los Angeles. Dat meldden de luchthaven en de lokale brandweer.

Het ongeval gebeurde zaterdag om 14.30 uur lokale tijd (23.30 uur Belgische tijd), toen de Boeing 737 aan het taxiën was naar zijn gate na het landen. De bestelwagen ging overkop en beschadigde de rechtervleugel van het vliegtuig, aldus de brandweer van Los Angeles en de luchthaven.

Volgens de brandweer raakten er twee vrouwen en zes mannen gewond, die allen in de bestelwagen zaten. Geen van hen verkeert in kritieke toestand, maar de vrouwen zijn er wel ernstiger aan toe dan de mannen. Van de vliegtuigpassagiers kloeg één iemand over pijn.

Het betrokken vliegtuig kwam van Mexico-Stad. De luchtvaartmedewerkers onderzoeken het ongeval, voegde de luchthaven nog toe.

Een Qantas-vliegtuig dat vrijdagavond vanop dezelfde luchthaven vertrokken was naar Melbourne, moest dan weer terugkeren met motorproblemen. Het toestel met een kleine vijfhonderd passagiers aan boord moest twee uur na het opstijgen rechtsomkeer maken, omdat een passagier vonken had zien komen uit één van de vier motoren. Volgens Qantas werden de motorproblemen mogelijk door oververhitting, maar was er nooit sprake van brand. Zaterdagnamiddag konden de passagiers opnieuw vertrekken met een nieuw toestel vanuit Los Angeles.