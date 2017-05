Rook van brand op industrieterrein in Aarschot niet giftig

Aarschot - De eerste resultaten van het onderzoek naar de rook na de brand op het industrieterrein in Aarschot van vrijdagmiddag zijn geruststellend. Dat heeft het stadsbestuur van Aarschot zaterdagavond gemeld.

De brand ontstond vrijdag even voor het middaguur bij het zwembadbedrijf LPW Ceramic Pools in de industriezone Nieuwland. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd. Er was rook- en geurhinder maar geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving.

Het stadsbestuur contacteerde een gespecialiseerde firma om de neerslag van de rook te onderzoeken. Dat bedrijf kwam vrijdag ter plaatse en maakte zaterdag de eerste en belangrijkste resultaten bekend. “Die eerste resultaten zijn geruststellend. Dat is een uiteraard een opluchting”, zegt burgemeester André Peeters (CD&V).

De overige resultaten worden zondag en maandag verwacht.