Herstelde Sandrine Tas verovert twee titels op BK skeeleren

Zandvoorde - Sandrine Tas en Tim Sibiet hebben zaterdag op de eerste dag van de Belgische kampioenschappen skeeleren ieder twee overwinningen geboekt.

Tas zegevierde op de Mundialpiste in Zandvoorde op de koers in lijn over een kilometer en op de puntenkoers over 5000 meter. Sibiet was de snelste op de 300 meter tegen de klok (25.278 seconden) en op de puntenkoers.

Tas tekende opnieuw present na twee weken afwezigheid. Begin deze maand meldde de studente uit Zandvoorde zich ziek af voor de Europa Cup-wedstrijd in het Nederlandse plaatsje Heerde. Vorige week was zij in Mechelen evenmin van de partij.

Op de 300 meter tijdrijden bij de vrouwen was de titel voor Stien Vanhoutte (26.587), voor Tas en Anke Vos. Deze drie waren bij alle drie de onderdelen de vaste gasten op het podium. De 1000 meter bij de mannen ging naar Thomas Vosté. Bart Swings, de beste Belgische skater, was niet aanwezig op de piste. Zondag wordt het toernooi om de nationale titels voortgezet met de wegwedstrijden in Kessel-Lo.