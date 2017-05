Gezin stopt ermee na 20ste baby: “We vinden geen naam meer”

Het grootste gezin van Groot-Brittannië is opnieuw aan uitbreiding toe: in september krijgt Sue Radford haar 20ste kind. Dat wordt het laatste, zegt ze. “We vinden geen namen meer.”

Chris (28), Sophie (23), Chloe (21), Jack (20), Daniel (18), Luke (16), Millie (15), Katie (14), James (13), Ellie (12), Aimee (11), Josh (9), Max (8), Tillie (7), Oscar (5), Casper (4), Hallie (23 maanden) en Phoebe (10 maanden). En de jammerlijk dood geboren Alfie. Oh ja, en drie honden.

Zo groot is het gezin van Sue (42) en Noel Radford (46). Hun huishouden telt op dit moment 16 kinderen - de twee oudste hebben het ouderlijke nest al verlaten - en wordt in september nog uitgebreid. Dan bevalt Sue voor de twintigste keer van een baby. Een jongen, “en zeker onze laatste”, zegt Sue in The Sun. “Ik denk er wel eens over na dat de risico’s groter worden naarmate ik ouder word.”

“Bij mijn laatste twee zwangerschappen voelde ik de vermoeidheid al veel erger”, zegt de dappere moeder. “Mijn moeder zei vroeger dat je moest stoppen waar je mee begonnen bent. Chris was ons eerste kind en een jongen, dus wordt deze jongen ook onze laatste.”

Een andere reden waarom dit hun laatste wordt: de naam. “Het is moeilijk om te kiezen, want we hebben al zoveel namen gebruikt”, aldus Sue. “We hebben er echt moeite mee en komen op geen enkele naam.”

Foto: The Sun

14 jaar

Sue werd zwanger van die eerste zoon toen ze amper 14 jaar was. Omdat ze net als Noel geadopteerd was, vonden ze het belangrijk om het kind te houden. Na het huwelijk - toen Sue al 17 was - kwamen er alleen maar meer kinderen. Na het negende liet Noel zich steriliseren, maar die operatie werd wat later teruggedraaid.

Nadat kleine Alfie dood geboren werd, hadden de twee nochtans gezworen nooit meer een kind te zullen maken. “Maar we beslisten er anders over door een vriendin die op ons heeft ingepraat. Ze zei dat het zonde zou zijn om na Alfie te stoppen.”

Omsingeld

Bij een groot gezin komt een hoop geregel kijken, maar de trotse ouders doen niets liever. “We vinden dit geweldig. We houden ervan om omsingeld te zijn door kinderen en gelach. Het gaat er soms gek aan toen, maar we voelen ons echt gezegend.”

Lees het volledige verhaal van het gezin hier.