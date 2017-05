IS test chemische wapens op levende mensen: “Zoals de Nazi’s tijdens WOII”

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) test haar chemische wapens op gruwelijke wijze op levende gevangenen. Dat blijkt uit documenten die The Times bemachtigde. Daarin worden de praktijken vergeleken met die uit Nazi-Duitsland.

De documenten waren verborgen in de Universiteit van Mosoel, die recent heroverd werd door Iraakse speciale troepen op de jihadisten. Ze werden meteen onderzocht door wetenschappers en bleken wel degelijk officieel te zijn. Wat de inhoud ervan nog schokkender maakt.

In de papieren is te lezen hoe IS chemische wapens test en daarbij gebruikmaakt van menselijke proefkonijnen. Bij minstens twee van die tests zijn mensen gestorven.

Zo werd een man van iets meer dan 100 kilogram vergiftigd met thalliumsulfaat door het in zijn water en voedsel te doen. Na twee dagen begon hij te klagen over draaiingen, koorts en zwellingen van zijn maag en zijn hoofd. Tien dagen later was hij dood.

Ideaal vergif

Het middel wordt dan ook omschreven als “een ideaal vergif om mensen mee te doden” omdat het moeilijk te detecteren is en de symptomen zich pas na enige tijd manifesteren. Bovendien zegt de terreurgroep er meer dan voldoende van te hebben. De jihadisten krijgen de raad om het toe te dienen via voedsel of water omdat het gemakkelijk oplost in vloeistof.

Een tweede middel was een vorm van nicotine die zowel geïnjecteerd kan worden als via aanraking verspreid kan worden. Via injectie viel het ‘proefkonijn’ al na enkele seconden flauw en was hij binnen de twee uur dood. Een andere man kreeg het op zijn huid gesmeerd en viel erg snel flauw, maar overleed niet.

Naast de beschrijving van de tests staan in de documenten ook recepten om vergif te maken.

Door de inhoud van de documenten wordt gevreesd dat de terroristen plannen hebben om het Westen langs die weg te vergiftigen. Dat IS chemische wapens aan het ontwikkelen is, was al enige tijd duidelijk. Dat de terroristen er al zo ver mee staan, is wel een verrassing.

Nazi’s

Een Britse expert van chemische wapens, Hamish de Bretton-Gordon, noemt de tests op mensen vergelijkbaar met wat de Nazi’s deden tijdens de Holocaust. “De Nazi’s testen toen zenuwgif op levende mensen. Ze voerden zo duizenden dodelijke experimenten uit tijdens de Tweede Wereldoorlog.”