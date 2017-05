Op de laatste speeldag van play-off 2B trekt KRC Genk naar Lokeren. In de heenmatch werden de Waaslanders simpel opzij gezet met 4-0. Freewheelen de Genkenaren ook nu weer naar de zege of houdt Lokeren Genk op Daknam van een 9de overwinning? Volg het live, fase per fase, via onze man ter plaatse.