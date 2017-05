Steekpartij in Gentse hoerenbuurt: twee verdachten opgepakt

De Gentse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de steekpartij in de Gentse hoerenbuurt. Daarbij raakte een 30-jarige man met de Albanese nationaliteit levensgevaarlijk gewond. Het slachtoffer is ondertussen aan de beterhand.

Zaterdagnamiddag werden twee verdachten gearresteerd na de steekpartij in Gent. Het gaat om een 25-jarige en een 20-jarige man, respectievelijk wonende in Sprimont en Aywaille, en beiden met de Albanese nationaliteit.

De precieze omstandigheden van de steekpartij zijn nog onduidelijk. Het 30-jarige slachtoffer werd zaterdagochtend rond 6.30 uur werd met levensbedreigende steekwonden aangetroffen in het portaal van de bar The Crazy op de hoek van de Pieter Vanderdoncktdoorgang en de Schepenvijverstraat, in de Gentse hoerenbuurt.

Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man verkeerde in levensgevaar, maar dat is intussen geweken.

Het labo en het afstappingsteam van het Gentse parket kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Zowel aan de Schepenenvijverstraat, als in de Pieter Vanderdoncktdoorgang, voerden ze hun onderzoek.

Foto: rtl

Het labo en het afstappingsteam van het Gentse parket kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Ze zijn aan de slag in zowel de Schepenenvijverstraat, als in de Pieter Vanderdoncktstraat, beter bekend als het Glazen Straatje, daar net om de hoek.