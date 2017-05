In Bilzen heeft de club Schoonbeek-Beverst een tienjarig jongetje uit de club gezet omdat hij 'niet goed genoeg kon voetballen'. De reden is de ambitie van de club, die wil groeien met sterke spelers. Kiano is niet het enige jonge spelertje dat uitgesloten wordt bij zijn club. Ondertussen bereikten al meerdere verhalen onze redactie. Wil je graag je verhaal doen? Contacteer ons dan via hier@reageren.be . Vermeld je naam, woonplaats en telefoonnummer.