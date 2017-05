“Het was de beste seks ooit” Dochter neemt vader op die opschept over hoe hij haar jarenlang misbruikte

Twintig jaar. Zo lang misbruikte de nu 54-jarige Raymond Prescott zijn dochter Layla Bell. Het was “hun geheimpje”, vertelde hij haar. Layla is nu 31 en praat openhartig over het jarenlange misbruik en over hoe ze haar eigen vader achter de tralies deed belanden.

Layla is de jongste van vijf in het gezin Prescott. “Als kind was ik altijd het favorietje van papa”, vertelt de mama van vier uit het Britse Nottingham.

“De eerste keer dat hij toesloeg was ik amper zeven. Hij zei me dat hij trots was omdat ik niet meer in bed plaste en dat hij me daarom een geschenkje zou geven. Hij nam me mee naar de slaapkamer toen alle anderen al naar school waren en legde me neer op de vloer. Hij ging met zijn handen over mijn lichaam en deed mijn T-shirt uit. Wat er toen gebeurde, kan ik me niet meer goed herinneren. Ik heb het uit mijn geheugen gewist omdat ik nog zo jong was, maar ik wist dat het iets erg slechts was.”

“Ons geheimpje”

“Na die ene keer begon het vaker te gebeuren. Ik herinner me nog dat hij me op bed trok en orale seks met mij had. Ik moet negen of tien geweest zijn. Het was ons geheimpje, zei hij dan. Ik was zijn speciale meisje. Hij ging van de beste papa van de wereld naar een seksueel roofdier. Ik herinner me dat ik naar zijn gezicht keek en dat hij plots iemand anders was. In één vingerknip was hij een totaal andere persoon.”

Layla’s vader won haar vertrouwen en gaf haar al vanaf jonge leeftijd alcohol. “Hij gaf me bier toen ik pas zeven was. Omdat ik zijn favorietje was.” Op haar veertiende begon Layla meer en meer te drinken. “Ik dronk echt veel als tiener en zat soms dronken op de schoolbanken. Toch heeft niemand er ooit iets van gezegd, omdat ik erin slaagde het verborgen te houden.”

Klacht ingediend

In 2001, toen Layla 16 was, besloot ze het misbruik niet langer geheim te houden. “Ik vertelde het eerst aan mijn vriend. Hij wilde niet meer dat ik langs thuis ging en was echt bezorgd. Daarna vertelde ik het aan mijn tante. Die was doodsbang. En toen mijn mama het hoorde, wilde ze niet meer tegen mij praten.”

“Ik denk dat ze meer beschaamd was dan ze zelf besefte. Ze geloofde me volgens mij wel, maar was in shock. Mijn vader pakte me vast en knuffelde me in het bijzijn van mijn familie, maar niemand wist wat er echt gaande was.”

Layla schraapte haar moed bijeen en trok naar de politie, maar haar vader ontkende de aantijgingen in alle toonaarden. “Familie van zijn kant noemde me een aandachtshoer en een aanstelster, dus besloot ik de klacht weer in te trekken.”

Verkrachting

“Negen maanden later verkrachtte hij me. Omdat hij voelde dat hij met zijn misbruik weg was gekomen. Intussen dronk ik bier, wijn, wodka, wat mij ook maar helpen kon om het misbruik af te blokken in mijn hoofd.”

“Naarmate ik ouder werd, begon hij het regelmatig te doen rond de kerstperiode. Hij sloop ’s nachts mijn kamer binnen terwijl iedereen aan het slapen was. Een keer verkrachtte hij me in de kamer naast die waar mijn moeder zat, terwijl hij riep: Ik heb seks met mijn eigen dochter!”

Op de momenten dat hij haar niet aanviel, deed haar vader heel normaal. “Dan was hij mijn beste vriend. Het is niet te geloven hoe anders hij kon zijn.”

Geheime opname

De laatste keer dat hij probeerde toe te slaan, was in december 2012 - Layla was toen 27. “Ik was hem gaan bezoeken met een vriendin, maar hij werd zo dronken dat we hem naar de slaapkamer moesten dragen. Toen riep hij me zijn kamer binnen omdat hij met me wilde praten. Hij pakte mij bij mijn hand en stak zijn tong in mijn keel - terwijl mijn vriend in de kamer ernaast zat. Hij wilde dat ik hem aanraakte, maar ik antwoordde dat hij me moest loslaten en kon ontkomen.”

Toen Layla na haar bezoek weer in de auto stapte, stortte ze in. “Mijn vriendin vroeg me wat er scheelde en toen heb ik haar alles verteld. Ze zei dat ik terug moest gaan en hem moest filmen. Dat heb ik gedaan.”

In het zeven minuten durende filmpje dat Layla maakte, is te horen hoe ze haar vader tot de orde roept. “Dit is raar. Het is echt fout en je weet het. Je nam mijn achterwerk zomaar vast, zelfs in het bijzijn van mijn vriendin.”

Haar vader antwoordt met een bekentenis. “We hebben al seks gehad samen. Niemand zal het ooit weten. Het is ons geheimpje. Ik kan met niemand anders seks hebben en er zo van genieten, dus ik wil seks met jou.”

“Waarom ik? Ik begrijp het niet?”, vraagt Layla daarop.

“Ssst. Jij bent de enige met wie ik seks gehad heb die van enige betekenis is. Ik weet dat het fout is, je bent mijn dochter. Ik wou dat je mijn dochter niet was. De beste seks die ik ooit heb gehad, is die met jou.”

Gedegouteerd

Na zeven minuten verliet Layla het huis en twee maanden later, in februari 2013, toonde ze de beelden van zijn bekentenis aan de politie. Prescott werd aangeklaagd voor vijf verkrachtingen en kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van twaalf jaar .

“Geweldig”, reageert Layla op zijn straf. “De rechter was echt gedegouteerd door hem.”