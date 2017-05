Kim Gevaert is zwanger van vierde kindje

Kim Gevaert en haar vriend Djeke Mambo verwachten hun vierde kindje. De gewezen topsprintster is weer zwanger. “Je kan er niet naast kijken”, zegt haar mama in Het Laatste Nieuws.

In de zomer van 2008 liet Kim Gevaert de atletiekwereld, waarin ze onder meer met de Belgische nationale estafetteploeg geweldige successen behaald had, voor wat ze was. Ze begon meteen aan haar droom: een groot gezin. Een jaar later al was de kleine Vince er. In de jaren daarna kreeg die het gezelschap van broertje Romeo en zusje Lili.

En nu is nummer vier onderweg, zegt Mieke Vandekerckhove (69), de mama van Gevaert, in Het Laatste Nieuws. “Je kan er niet naast kijken”, zegt ze. Het kindje wordt verwacht in augustus.