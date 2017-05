Brussel - Spanje heeft zich vrijdagavond in het Kroatische Varazdin tot Europees voetbalkampioen onder 17 jaar gekroond. De Spanjaarden haalden het in de finale na strafschoppen van Engeland (4-1), na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

Voor Spanje is het na 2007 en 2008 de derde Europese titel bij de U17. Het was de pas ingevallen Nacho Diaz die in de toegevoegde tijd strafschoppen uit de brand sleepte.

Doelpunten:

Spanje: Morey (38.), Diaz (80.+6)

Engeland: Hudson-Odoi (18.), Foden (58.)