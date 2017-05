Van de zesde plaats in de 95e minuut nog naar promotie naar de Ligue 1: het zotste competitieslot ooit

Superb RT @GFFN : Amiens' mad promotion feat captured live. Makes your spine tingle even if you don't speak French. pic.twitter.com/eaUYtpFN3D

Straatsburg en Amiens hebben zich vrijdagavond op de 38e en laatste speeldag van de Franse Ligue 2 verzekerd van de promotie naar de Ligue 1.

Met nog één speeldag te gaan, kwamen nog zes ploegen in aanmerking voor de eerste twee plaatsen die recht geven op de rechtstreekse promotie naar de hoogste voetbalklasse in Frankrijk. Straatsburg, met Baptiste Guillaume 75 minuten tussen de lijnen, boekte op de slotspeeldag een 2-1 overwinning tegen Bourg en Bresse en verzekerde zich zo van de eerste plaats. Amiens leek naast de promotie te grijpen, maar scoorde op het veld van Reims in de 96e minuut de 1-2. Amper een minuut eerder bezette Amiens nog de zesde plaats, dankzij het levensbelangrijke doelpunt van Bourgaud sprong Amiens in extremis nog naar de tweede plaats.

Troyes eindigt op de derde plaats en speelt barrages tegen de achttiende uit de Ligue 1, waarvoor nog meerdere ploegen in aanmerking komen.

Straatsburg, de landskampioen van 1979, degradeerde in 2008 uit de hoogste voetbalklasse. In 2011 ging de club uit de Elzas failliet, waardoor het naar de vijfde klasse zakte. Vorig seizoen werd de club van Baptiste Guillaume kampioen in de derde divisie, een jaar later is Straatsburg ook de beste club van de Ligue 2. Amiens staat voor het eerste in de Franse topklasse.