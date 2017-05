Drugsbaron boos op Tom Waes

Lommel -

Janus van Wesenbeeck is niet opgezet met de nieuwe fictiereeks ‘Undercover’ met Tom Waes in de hoofdrol. “Er was sprake van fictie, maar nu blijkt dat de reeks uitdrukkelijk gebaseerd is op het leven van mijn cliënt en dat wil hij niet”, aldus zijn advocaat Luk Delbrouck. “Wij zullen ons met alle middelen verzetten tegen een uitzending.”