“Homoseksualiteit en islam gaan perfect samen”

Brussel / Hasselt -

Wél moslim, maar niet heteroseksueel. De homoseksuele en seropositieve imam Ludovic-Mohamed Zahed (39) doorbrak vijf jaar geleden alle taboes door de eerste ‘inclusieve’ moskee in Europa op te richten. Een plek waar een progressieve islam wordt gepredikt en waar álle moslims welkom zijn, ongeacht hun seksuele voorkeur. Het leverde hem haatboodschappen en doodsbedreigingen op, maar vandaag is Ludovic meer dan ooit overtuigd dat dit de weg is die de islam op moet. “Terreur en homohaat horen niet bij ons geloof.” We spraken de Frans-Algerijnse imam in Brussel, waar hij vrijdag in het kader van de ‘Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie’ een lezing gaf.