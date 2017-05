Ontworpen, maar nooit gebouwd

Hasselt -

Stuk voor stuk prachtige maquettes van bouwwerken die er helaas nooit zullen komen. Dat is het opzet van de expo ‘Verloren Ontwerpen’ die u dit weekend kunt bekijken in kunstencentrum Z33 in Hasselt. Onder de fraaie bouwwerkjes sluimert volgens de betrokken architectenbureau ook een problematiek. “Bij grote projecten wordt vaak misbruik gemaakt. De lokale overheden willen allemaal iconische gebouwen, maar ze betalen meestal niets voor het ontwerp van de verliezende deelnemers. Terwijl zulke wedstrijden handenvol geld kosten”, klinkt het.