We zullen alert moeten blijven want de intrekking van de boskaart krijgt ongetwijfeld nog een dikke staart

Er zijn zo van die dagen dat er ook goed nieuws is. Zoals vrijdag.

Het eerste goede nieuws is dat minister-president Geert Bourgeois de Vlaamse Boskaart heeft ingetrokken. Hij deed dit na een storm van protest tegen die Boskaart, waarbij duizenden kleine stukjes bos op bouwgrond, industriegrond en landbouwgrond ineens zonevreemd werden verklaard. Met als gevolg dat er op die gronden niet meer gebouwd kan worden. Dat is noch min noch meer diefstal van wie zijn spaargeld belegde in een stukje bouwgrond met bos, van wie een stuk bouwgrond kocht maar nog niet bouwde, van wie zijn bouwgrond niet verkocht omdat hij die wilde nalaten aan zijn kinderen en van wie niet meteen de bomen kapte op zijn bouwgrond. En dat allemaal zonder de mensen ook nog eens individueel in te lichten. Hoe krijgt men het bedacht? Gelukkig heeft minister-president Geert Bourgeois snel ingezien dat dit niet kon en heeft hij de Boskaart ingetrokken. Geert Bourgeois en Vlaams parlementslid Lydia Peeters, die het voortouw nam in het protest tegen de Boskaart, verdienen hier alle lof voor. Maar we moeten wel waakzaam blijven. Want wat gebeurt er nadat de protesten zijn gaan liggen?

Het tweede goede nieuws is dat volgens het KMI de lentevorst in de nacht van 19 op 20 april wel degelijk uitzonderlijk was. 225 van de 308 Vlaamse gemeenten werden getroffen door vriestemperaturen die in geen 20 jaar meer waren voorgekomen. Vooral de fruitteelt leed schade omdat de boomgaarden toen net in bloei stonden. Zowat de hele Limburgse appeloogst ging verloren. De erkenning door het KMI dat de nachtvorst uitzonderlijk was, is de eerste noodzakelijke stap in de erkenning als landbouwramp door minister Joke Schauvliege en de Vlaamse regering. Die erkenning is absoluut noodzakelijk om de Limburgse fruitteelt te laten overleven. Het is nu aan de getroffen landbouwers en betrokken gemeenten om de schade in kaart te brengen. Iets waar ze overigens al mee begonnen zijn. Zo hebben al meer dan 40 telers uit Sint-Truiden aangifte gedaan bij schepen van Landbouw Hilde Vautmans.

Het derde goede nieuws, althans in principe, is dat de federale ministerraad vrijdag in eerste lezing de invoering van een minimale dienstverlening bij treinstakingen heeft ingevoerd. We schrijven wel degelijk in principe, omdat het uitkijken is hoe men die minimale dienstverlening op het terrein kan uitvoeren zonder dat dit de veiligheid van de treinreizigers in het gedrang kan brengen. We mogen ook nog veel weerwerk van de vakbonden verwachten. Maar de vakbonden hebben dit wel over zichzelf afgeroepen door vooral spoorstakingen te organiseren om hun verzet tegen het regeringsbeleid gestalte te geven.