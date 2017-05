Eén ref op vijf al benaderd voor omkoping

Bijna één scheidsrechter op vijf is al ooit benaderd voor omkoping. Dat blijkt uit een exclusieve enquête die Het Belang van Limburg organiseerde voor alle Limburgse refs. Liefst 17,2 procent van hen antwoordde positief op de vraag of ze al ooit benaderd werden, in 82% van de gevallen kregen ze een geldsom aangeboden. En de bedragen zijn niet mals, zo blijkt. “Doorgaans tussen de 1.000 en 3.000 euro”, getuigt een ref anoniem.

