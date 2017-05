dossier - 45.000 euro Verkeersdeskundige Joris Willems

Hasselt -

Hasselaren die het vruchteloos zoeken naar parking beu zijn en een eigen parkeerplaats willen kopen, betalen daar gemiddeld 17.000 euro voor. Daarmee is Hasselt de goedkoopste Vlaamse provinciehoofdplaats, en zelfs goedkoper dan het Waalse gemiddelde (zie grafiek blz. 4). Maar opvallend: de prijzen voor parkeerplaatsen in de buurt van de Blauwe Boulevard en het centrum swingen de pan uit, met uitschieters tot maar liefst 45.000 euro. ”Je moet appelen met appelen vergelijken. De parkeerplaatsen in het centrum zijn zo schaars dat de bewoners zelfs voor dat bedrag in de rij staan”, klinkt het bij vastgoedmakelaar Vestio.