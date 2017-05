“Overlast door moslims? Giet er varkensbloed uit”

Heers -

De Heerse burgemeester Henri Dumont (Dumont) dient een klacht wegens racisme in tegen zijn eigen OCMW-voorzitter Yves Rega (N-VA). Die ging donderdag immers zwaar uit de bocht op de gemeenteraad toen er werd gesproken over een feestzaal waar moslims uit het Luikse tijdens het weekend voor overlast zorgen. “Anders moeten we de slagers uit de buurt eens vragen of ze aan de ingang varkensbloed willen uitgooien. Dan is het direct gedaan met feesten”, klonk het.