“Politici moeten loskomen van de waan van de dag”

Leuven -

“Neen, dit is geen slecht land om in te leven. Maar het heeft zoveel meer in zich als we erin zouden slagen om onze problemen op te lossen. Dat kan. Daarvoor moeten we loskomen van de waan van de dag en meer op lange termijn denken. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid. Van onze politici uiteraard. Maar ook van het zogenaamde maatschappelijke middenveld en ook van ons”, zegt Herman Daems, de voorzitter van BNP Paribas Fortis en de KU Leuven.