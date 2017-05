Twintiger aangehouden na aanrijding met vluchtmisdrijf 17-jarige fietser

De Fransman van 24 die achter het stuur zat bij het ongeval met vluchtmisdrijf in het West-Vlaamse Heuvelland woensdagnamiddag, is door de Ieperse onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat meldt het parket vrijdagnamiddag.

Woensdagnamiddag werd een 17-jarige fietser in Heuvelland aangereden. De bestuurder van het voertuig, een donkerkleurige Peugeot, pleegde vluchtmisdrijf. Donderdagnamiddag werd eerst de wagen en kort nadien ook de verdachte aangetroffen in Komen, waar de man verblijft.

De twintiger is op papier niet de eigenaar van de wagen, maar had het voertuig wel overgekocht. Hij bekende dat hij met de auto reed toen het ongeval gebeurde. De man is aangehouden en moet normaal gezien dinsdag voor de raadkamer komen.