Piqueur reageert op vonnis in Optima zaak: “niet op de hoogte” van eerdere veroordeling in Spanje

In een reactie op zijn veroordeling door de correctionele rechter in Gent zegt de voormalige CEO van de failliete Optima Bank dat hij niet wist van een veroordeling in Spanje. Door die eerdere veroordeling heeft Jeroen Piqueur geen blanco strafblad meer en liep hij in Gent een effectieve celstraf van vier maanden op.

“Ik ben ontgoocheld door de uitspraak van de rechtbank en de strenge strafmaat”, zegt Piqueur. “De rechtbank aanvaardt dat het hebben van een buitenlandse structuur op zichzelf legaal is doch oordeelt dat ik de regels over de werking van die vennootschappen niet zou hebben gerespecteerd. Zodra mij duidelijk werd gemaakt door de bevoegde diensten en mijn fiscale raadsman dat ik gehouden was om bijkomende belastingen te betalen, heb ik een regularisatieprocedure opgestart. Het faillissement van Optima Bank en de talloze beslagen hebben mij verhinderd deze regularisatie tijdig te betalen.”

Over de veroordeling in Spanje zegt Piqueur dat hij “nooit op de hoogte gebracht werd”. Volgens de rechtbankvoorzitter in Gent liep hij op 31 juli 2009 in Benidorm een gevangenisstraf op van 1 jaar en 9 maanden. De advocaat van Piqueur, Raf Verstraeten, kon geen duidelijkheid over de feiten verschaffen. Piqueur zegt dat hij “dit verder zal onderzoeken”.

Piqueur zal het vonnis nu bespreken met zijn raadslieden. Hij overweegt beroep aan te tekenen.