Restauratie van glasramen in mijnkathedraal wint zilveren medaille in Publica Awards 2017

Beringen-Mijn

Beringen - Gisteren werden de 'Publica Awards 2017' uitgereikt in het prestigieuze congrescentrum Hôtel de la Poste op de site van Tour en Taxis te Brussel.

De Publica Awards worden jaarlijks uitgereikt en bekronen overheidsinstanties en hun partners die streven naar een betere besteding van de overheidsopdrachten. Dit jaar werden deze prijzen voor het eerst uitgebreid met een categorie voor 'het behoud van het architecturale erfgoed'. Deze prijs bekroont een project dat als voorbeeld dient voor de restauratie van het architecturale erfgoed.

De restauratiewerken aan de glas-in-betonramen aan de Sint-Theodarduskerk werden als kandidaat geselecteerd uit alle inzendingen en wist gisteren de zilveren medaille te behalen!

Dit is een voor het project een hele eer en bekroont de goede samenwerking tussen de verschillende overheden: Vlaamse overheid, stad Beringen & Kerkraad Kleine Heide die samen de uitdaging hebben aangegaan om dit project te realiseren!

De kerkraad is erg blij met deze prijs omdat zo niet enkel op lokaal niveau het unieke gebouw in de aandacht komt, maar hiermee de uitstraling ook verbreed wordt.

Ondertussen schieten de restauratiewerken aan de glas-in-betonramen goed op. Alle glaswerken zijn afgerond waardoor men eerstdaags zal starten met de assemblage van de panelen. Het is fijn om te zien dat alle puzzelstukjes op hun plaats geraken en de glasramen hun tweede jeugd kunnen aanvatten. Begin december van dit jaar zouden alle ramen terug in de kerk te bewonderen moeten zijn.