Vlaams minister-president Bourgeois trekt omstreden boskaart opnieuw in: “Amateurisme van de bovenste plank”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt de omstreden boskaart in. Die kaart zorgde de voorbije dagen voor heel wat onrust bij eigenaars van bouwgronden. Oppositiepartij Groen reageert hard.

Eind maart beschermde de Vlaamse regering met die boskaart 12.300 hectare “zonevreemd bos” tegen kap. Die bossen liggen in bouw-, industrie-, of landbouw­gebied. Daardoor verdwijnt jaarlijks nog zo’n 200 hectare zonevreemd en vaak waardevol bos.

Maar de kaart zorgde de voorbije dagen voor verhitte discussies in het Vlaams Parlement. Zeker toen bleek dat vooral in de provincies Limburg en Antwerpen duizenden eigenaars het risico liepen niet langer te kunnen bouwen op de gronden die ze nochtans als bouwgrond hadden gekocht.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois greep daarom in. “Ik heb vastgesteld dat de boskaart, ondanks goeie bedoelingen, vol verkeerde effecten zit. Het kan niet dat mensen die bouwplannen hadden, dat nu niet meer kunnen. Dit druist in tegen mijn rechtsgevoel. Daarom hebben we met de collega’s in de Vlaamse regering afgesproken om de kaart weer in te trekken en het openbaar onderzoek stop te zetten. Er moet dus een nieuwe kaart komen, met een openbaar onderzoek dat langer loopt dan 60 dagen en waarbij de betrokkenen individueel worden aangeschreven”, aldus Bourgeois.

Bourgeois wil ook de criteria voor waardevolle bossen weer optrekken. “Een perceel in een verkaveling waar enkele bomen op staan, kan nooit een waardevol bos zijn. De minimale oppervlakte van een bos moet dus groter worden”, klinkt het.

Bijl

Foto: Photo News

“Ik was de enige die kanttekeningen heeft geplaatst bij de consequenties van de geplande bosbescherming en ben weggezet als een bosbarbaar”, zegt Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) in een reactie op de communicatie van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

“Ik ben blij dat de redelijkheid blijkbaar is teruggekeerd, hoewel het geen beslissing van de Vlaamse regering betreft”, zegt ze. “Ik stel voor dat het parlement nu de criteria voor de boskaart aanpast, zodat we tot een evenwichtiger resultaat kunnen komen.”

De minister stelt dat zij altijd op de consequenties heeft gewezen, maar daardoor in een bepaald daglicht werd gesteld. “Sommigen stonden in het parlement zelfs met een bijl te zwaaien”, brengt Schauvliege in herinnering.

”Minister is stilaan natuurramp”

Oppositiepartij Groen reageert scherp op de beslissing van Bourgeois. “Dit is amateurisme van de bovenste plank”, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

“Vlaanderen moet dingend zijn meest waardevolle bossen beschermen. Daarvoor hebben we nood aan een goede boskaart die de echt eeuwenoude waardevolle bossen beschermt. Minister Schauvliege heeft dit dossier volledig verknoeid”, zegt Meuleman.

“Door politiek getouwtrek en koehandel is de broodnodige kaart een gedrocht geworden. 4.000 van de 12.000 ha van de oorspronkelijke kaart van de grootste en meest kwetsbare stukken zijn er uitgehaald. Er zijn allerlei kleinere bossnippers bijgekomen. Het resultaat is een slechte kaart en grote onzekerheid voor grondeigenaars en de natuur”, aldus Meuleman.

“Minister Schauvliege slaagt er als minister van natuur in om door haar amateurisme mensen te treffen en op die manier elk draagvlak voor natuurbeleid te doen slinken. Deze minister is stilaan zelf een natuurramp”, besluit Meuleman.