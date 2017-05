Europa investeerde in kwarteeuw ruim 50 miljoen euro in Vlaams natuurherstel

Brussel - “In de voorbije 25 jaar heeft Europa 53,2 miljoen euro geïnvesteerd in natuurbehoud en natuurherstel in Vlaanderen. De resultaten daarvan zijn fenomenaal. “ Dat zegt Benno Geertsma, woordvoerder van Natuurpunt. “Verloren gewaande plant- en diersoorten keren terug, verwaarloosde terreinen worden natuurvriendelijk ingericht en opengesteld voor een groot publiek.”

De natuurvereniging blikt vandaag/vrijdag in Averbode - samen met de europarlementariërs Mark Demesmaeker (N-VA), Kathleen Van Brempt (sp.a) en Bart Staes (Groen) - terug op 25 jaar Europees natuurbeleid. Het realiseren van het Natura 2000-netwerk is het speerpunt van de Europese Unie om bedreigde natuur te herstellen. Zowel overheden, natuurorganisaties als privé-initiatiefnemers als bedrijven of privé-eigenaars kunnen Life-projecten, met een looptijd van 5-6 jaar, indienen bij de Europese Commissie.

Natuurpunt heeft de voorbije 25 jaar 35 Life-projecten ingediend. Doel van die projecten was soorten helpen en leefgebieden herstellen die beschermd worden door de twee belangrijkste Europese natuurwetten, de vogel- en habitatrichtlijn. Het meest recente project is Life Delta, dat waterbergende vallei-natuur zal inrichten rond de Demer tussen Herk-de-Stad en Diest. Daarnaast is er binnen de projecten ook aandacht voor de uitbouw van recreatie en de samenwerking met partners als gemeenten, provincies en derden (bijvoorbeeld een visclub en landbouwers).

Twaalf procent van de landoppervlakte van Vlaanderen maakt deel uit van het netwerk. “Daarmee is het Europees programma een turbo voor de Vlaamse natuurbescherming”, aldus Geertsma. Verschillende kwetsbare soorten profiteerden al van het herstel. Zo evolueerde de populatie van de kluut in de Uitkerkse Polder van 4 naar 178 broedparen en werd in het Grote Netewoud bij Meerhout zo’n 74 hectare broekbos hersteld (de komende jaren komt er nog 108 hectare bij). Het Life-project in Averbode Bos en Heide bracht de nagenoeg verdwenen vennen terug, samen met tientallen soorten libellen.

