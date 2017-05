Simona Halep is eerste halvefinaliste op WTA Rome

Simona Halep (WTA 4) heeft zich vrijdag als eerste speelster geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in Rome (3.076.495 euro).

De Roemeense, het zesde reekshoofd, versloeg op het gravel in de Italiaanse hoofdstad de Estse qualifier Anett Kontaveit (WTA 68) met 6-2 en 6-4. Die laatste had in de tweede ronde gestunt door de Duitse Angelique Kerber, ‘s werelds nummer 1, uit te schakelen.

In de halve finales neemt Halep het op tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 20) of de Australische Daria Gavrilova (WTA 33).

Simona Halep, 25, speelt momenteel de pannen van het dak. Vorige week verlengde ze nog haar titel op het prestigieuze graveltoernooi van Madrid. In Rome is een halve finale (in 2013 en 2015) haar beste resultaat. Vorig jaar lag ze er al na de tweede ronde uit.